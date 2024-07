Die auf Mallorca beliebte Stadt Santa Ponsa begrüßt den 12. Juli 2024 mit milden Temperaturen und unveränderten Bedingungen. Laut aktuellen Prognosen werden die Temperaturen zwischen 23.12ºC und 29.91ºC variieren, ideal für viele Aktivitäten im Freien und zum Genießen des exquisiten Meerblicks, den die Stadt zu bieten hat.

Die morgendlichen Temperaturen werden bei etwa 23.2ºC liegen, ein perfekter Start in den Tag bei einem entspannten Sonnenbad. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen auf 27.88ºC steigen, während die Tageshöchsttemperaturen von 28.72ºC am Nachmittag erreicht werden, was zu einem wunderbar warmen Tag auf der Insel führt. Mit Einbruch der Dunkelheit geht das Quecksilber auf 23.48ºC zurück, was für einen angenehmen Abend sorgt.

Idealbedingungen trotz hoher Temperaturen

Trotz der warmen Werte bleibt die Hitze durch die gefühlte Temperatur erträglich. Sie liegt am Morgen bei 23.82ºC, steigt aber bis zum Tag auf 30.07ºC und erreicht ihren Höhepunkt am Nachmittag mit 31.47ºC. Nachts sinkt sie auf leicht kühle 24.05ºC ab, was eine angenehme und erfrischende Brise für Spaziergänge am Strand ermöglicht.

Andere klimatische Bedingungen sind ebenfalls stabil. Die Atmosphärendruckwerte liegen bei 1013 hPa und der Prozentsatz der Feuchtigkeit beträgt 67, was zu einem trockenen und angenehmen Tag führt. Der Wind aus Grad 72 wird mit einer Geschwindigkeit von 6.72m/s wehen und es kann zu Böen von bis zu 7.73m/s kommen.

Sowohl die Nubosität als auch die Wahrscheinlichkeit von Regenfällen sind Null. Es wird also einen wolkenlosen Himmel und keine Anzeichen von Regen geben, was einen perfekten Beitrag zum Vorschiff der Insel verspricht.

Für Bewohner und Besucher bedeutet dies nur eines: einen perfekten Tag, um das Beste aus Mallorca, Santa Ponsa, herauszuholen, mit seinen atemberaubenden Stränden, herrlichen Landschaften und der unvergleichlichen Sommeratmosphäre.