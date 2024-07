Die herrliche Insel Mallorca, insbesondere die Hauptstadt Palma, erwartet am 13. Juli 2024 angenehme Temperaturen und geringe Bewölkung. Elegant balancieren sie zwischen einem gemütlichen Minimum von 21.68ºC und einem warmen Maximum von 30.49ºC.

Morgen, Tag, Abend und Nacht: Eine detaillierte Aussicht

Die kühlste Zeit des Tages mit einer erwarteten Temperatur von 21.76ºC fällt auf den Morgen. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen einen Höhepunkt von 30.06ºC, während sie am Nachmittag auf angenehme 27.01ºC fallen und schließlich in der Nacht auf ein komfortables 22.96ºC fallen.

Die gefühlte Temperatur hingegen, wird leicht variieren. Am Morgen liegt sie bei etwa 21.92ºC, steigt im Laufe des Tages auf 30.26ºC, fällt am Abend auf 27.81ºC und erreicht schließlich in der Nacht 23.24ºC.

Weitere Wetterinformationen für den 13. Juli 2024

Die Prognosen deuten auch auf eine atmosphärische Druckmessung von 1012 hPa und einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 44% hin. Der Wind weht mit mittlerer Stärke, erwartet werden Windgeschwindigkeiten von 6.39m/s in Richtung 62º, mit Böen von bis zu 9.04m/s.

Die erwartete Bewölkung ist gering, mit einer Rate von nur 5%. Darüber hinaus gibt es eine 0%ige Chance auf Regen, was bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Tag durch Regenfälle beeinträchtigt wird.

Achten Sie darauf, dass sich das Wetter jederzeit ändern kann und es daher wichtig ist, stets die neuesten Wetterinformationen zu prüfen, bevor Sie Ihre Aktivitäten für den Tag planen. Mit diesen vorhergesagten Bedingungen verspricht der 13. Juli in Palma ein warmes und sonniges Outdoor-Erlebnis.