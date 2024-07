Alcúdia erlebt am 13. Juli 2024 ein sommerliches Klima mit einer minimalen Temperatur von 22.91ºC und einer maximalen Temperatur von 25.63ºC. Während des Morgens werden 22.91ºC erwartet, während des Tages 25.15ºC, während des Nachmittags 25.03ºC und während der Nacht 22.92ºC.

Gefühlte Temperaturen und Humidität

Die gefühlten Temperaturen werden am Morgen bei 23.08ºC liegen, am Tag bei 25.26ºC, am Nachmittag bei 25.21ºC und in der Nacht bei 23.2ºC. Mit einer Luftdruck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% erwartet Alcúdia ein erfrischendes und angenehmes Klima.

Wolkenbedeckung und Windrichtung

Mit einer Wolkenbedeckung von 1% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird ein klarer und sonniger Tag erwartet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.4 m/s in Richtung 52º, mit Böen bis zu 8.92 m/s.