Willkommen bei Ihrer verlässlichen Wetterprognose für Cala Rajada am 13. Juli 2024. Unsere Daten lassen eine sonnige und warme Wetterlage voraussehen. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Sonnenschein auf unserer geliebten Balearen-Insel Mallorca. Die prognostizierten Temperaturen bewegen sich zwischen 22.89°C und 24.73°C.

Detailprognose für den Tag

Beginnen Sie den Tag mit einer erfrischenden Morgentemperatur von 22.89°C. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf eine angenehme maximale Temperatur von 24.73°C. Die Abendstunden bringen eine leichte Abkühlung auf 24.25°C und in der Nacht können Sie mit angenehmen 23.14°C rechnen.

Thermische Empfindung und Wetterbedingungen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt das thermische Empfinden eine ebenso entscheidende Rolle. Unsere Prognosen deuten an, dass die gefühlten Temperaturen morgens bei 23.04°C, tagsüber bei 24.75°C, am Nachmittag bei 24.45°C und in der Nacht bei 23.52°C liegen werden.

Ergänzend zu den Temperaturen erwarten wir eine atmosphärische Drucklage von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.04m/s aus nördlicher Richtung (54º) wehen, mit Böen von bis zu 8.82m/s. Und um das Ganze abzurunden: Die Bewölkung liegt bei 0%, ebenso wie die Regenwahrscheinlichkeit.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme ein, denn dieser Tag in Cala Rajada verspricht sonnig und klar zu werden!