Die Wetterprognose für den 14. Juli 2024 in Palma, der Hauptstadt von Mallorca, verheißt einen heiteren bis sonnigen Tag. Dabei werden die Thermometer auf Mindesttemperaturen von 20,8°C während der Nacht und auf Maximalwerte von 28,37°C am helllichten Tage klettern. Ein milder und entspannter Sommertag erwartet uns in diesem mediterranen Schmuckstück.

Feine Nuancen in unserem Tagesablauf Betrachten wir die Feinheiten der Wettervorhersage für diesen genannten Tag. Bei Tagesanbruch lässt die Temperatur uns bei 21,14°C erwachen, um auf 27,79°C während des Tages anzusteigen und ein wenig auf 26,3°C in den Nachmittagsstunden zu sinken, bevor sie auf 23,13°C in der Nacht abfällt. Die gefühlte Temperatur parallel zu den oben genannten Temperaturwerten wird uns 21,48°C, 29,25°C, 26,3°C und 23,8°C erfahren lassen. Parameter atmosphärischen Drucks und Luftfeuchtigkeit Auf weitere klimatische Aspekte eingehend, weist die Prognose auf eine atmosphärische Druckmessung von 1013 hPa hin, die mit einem relativen Feuchtigkeitsgrad von 61% einhergeht. Laut Prognose eher leicht der Wind und klar der Himmel Die Windgeschwindigkeit beträgt den Prognosen zufolge 4,47 m/s, wobei er aus Richtung 199° weht und in Böen auf bis zu 3,11 m/s ansteigen kann. Währenddessen bleibt der Himmel weitgehend wolkenlos, mit einer vorhergesagten Bewölkung von lediglich 10%, was eine nahezu null Regenwahrscheinlichkeit von 0 % mit sich bringen. Ein sonniger und beinahe wolkenloser Tag erwartet uns also in Palma, Mallorca, ein idealer Tag, um die wunderschöne Insel und ihre unvergleichlichen Strände zu genießen.