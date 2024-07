Sonne, leichter Wind und milde Temperaturen versprechen einen angenehmen Ferientag in Alcúdia am 14. Juli 2024. Mit Temperaturen zwischen 21,83°C und 28,8°C ist es der perfekte Tag, um das strahlende Mittelmeer zu genießen oder das reiche kulturelle Angebot der Stadt zu erkunden.

Morgendliche Frische und am Nachmittag Wärme

Der Morgen beginnt erfrischend mit einer angenehmen Temperatur von 22,06°C und einer fühlt sich an-Temperatur von 22,46°C. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf einen Höhepunkt von 28,69°C an, während die gefühlte Temperatur sogar auf 30,11°C klettert. Der Abend hält noch eine angenehme Wärme von 24,65°C bereit und kühlt schließlich in der Nacht auf 21,83°C ab.

Ein Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten

Auch die atmosphärische Druckbedingungen sind ideal: Der Druck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4,31m/s aus Richtung 54° und Böen bis zu 3,64m/s sorgen für eine willkommene Abkühlung.

Sonnenschein und klare Himmel – Keine Spur von Regen

Der Sonnenschein und die klaren, blauen Himmel dominieren den Großteil des Tages mit einer niedrigen Nubositätsrate von nur 8%. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null Prozent, was diesen Tag perfekt macht für Outdoor-Aktivitäten oder eine Entdeckungstour durch die Stadt.

Schließen Sie die Augen und genießen Sie den Tag!

Egal, ob Sie am Strand entspannen oder historische Sehenswürdigkeiten besichtigen, in Alcúdia ist das Wetter für alles perfekt! Diese Voraussetzungen sind wahrlich ideal für einen erholsamen Urlaubstag am 14. Juli. Begeben Sie sich auf eine erfrischende Segeltour oder genießen Sie einen langen Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt von Alcúdia. Öffnen Sie die Arme, atmen Sie tief ein und lassen Sie das Urlaubsgefühl in sich auf!