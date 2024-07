Am 14. Juli 2024 in Cala Millor, erwartet uns ein Tag mit angenehmen Temperaturen, von minimalen 21.64ºC am Morgen bis zu maximalen 26.73ºC am Nachmittag

Verlauf der Temperaturen Durch den Tag wird die Temperatur allmählich ansteigen. Der Morgen beginnt mit 21.64ºC, während des Tages erwarten wir 25.27ºC und am Nachmittag erreichen wir den Höchstwert von 26.59ºC. In der Nacht wird die Temperatur auf 23.53ºC sinken. Wahrnehmbare Temperatur und Luftfeuchtigkeit Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 22.03ºC liegen, während des Tages bei 25.65ºC, am Nachmittag auch bei 26.59ºC und in der Nacht schliesslich bei 24.13ºC. Die Luftfeuchtigkeit beträgt durchschnittlich 69%. Wind, Druck und Bewölkung Der Wind weht aus 175º mit einer Geschwindigkeit von 5.98m/s und gelegentlichen Böen von 5.8m/s. Atmosphärender Druck beträgt 1013 hPa. Die Bewölkung für diesen Tag ist sehr niedrig, nur 7%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Geniessen Sie den Tag in Cala Millor!