Für diejenigen, die die sommerliche Hitze mögen, wird Santanyí am 14. Juli 2024 in der Tat angenehm sein. Mit einem Höchstwert von 27,47ºC und einem Tiefstwert von 22,01ºC, verspricht der Tag sowohl mild als auch warm zu sein.

Übergang von kühler Morgenatmosphäre zu wohliger Wärme

Am Morgen erwarten wir eine etwas kühlere Temperatur von 22,01ºC mit einer gefühlten Temperatur von 22,54ºC. Im Tagesverlauf erhöht sich die Temperatur auf angenehme 26,98ºC mittags und 26,37ºC am Nachmittag, mit gefühlten Temperaturen von 28,43ºC und 26,37ºC respectively. In der Nacht wird die Quecksilbersäule rund 23,59ºC anzeigen, mit einer gefühlten Temperatur von 24,25ºC.

Ein Tag mit wenig Bewölkung und leichtem Wind

Der Himmel über Santanyí wird hauptsächlich klar sein, da die Bewölkung bei nur 6% liegt. Zudem ist keine Regenwahrscheinlichkeit prognostiziert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,3m/s aus südwestlicher Richtung (198º) und Böen können bis zu 4,74m/s erreichen.

Gute Wetterbedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Die Kombination aus gemäßigten Temperaturen, niedriger Bewölkung und leichtem Wind macht diesen Tag ideal für Aktivitäten im Freien. Die Atmosphärendruck wird bei 1013 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 65%, was zu einem insgesamt angenehmen Klima beiträgt.