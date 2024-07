Santa Ponsa, die malloquinische Perle, erwartet am 14. Juli 2024 ein angenehmes Wetter. Die Wettervorhersage zeigt eine Mindesttemperatur von 21,66°C und eine Höchsttemperatur von 26,68°C. Es wird ein genussvoller Tag, sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen.

Morgendliche Temperaturen

Mit Beginn des Tages werden die Temperaturen bei 21,82°C liegen, mit einer gefühlten Temperatur von 22,25°C. Das wunderschöne Wetter von Santa Ponsa lädt Sie ein, den Tag zu genießen.

Tages-, Nachmittags- und Abendtemperaturen

Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 26,65°C und am Nachmittag auf 25,74°C. Die gefühlten Temperaturen liegen jeweils bei 26,65°C und 26,33°C. Mit Eintritt der Nacht fällt die Temperatur auf angenehme 23,44°C mit einer gefühlten Temperatur von 24,09°C.

Wetterbedingungen: Wind, Druck, Feuchtigkeit und Bewölkung

Die Atmosphäre in Santa Ponsa wird stabil sein, mit einer Druckmessung von 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,57m/s aus südlicher Richtung, also 179°, und es sind Böen mit einer Geschwindigkeit von 4,32m/s zu erwarten. Die Bewölkung wird gering sein, etwa 10%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Fazit: Ein idealer Tag in Santa Ponsa

Mit komfortablen Temperaturen und angenehmen Wetterbedingungen sollten Anwohner und Besucher von Santa Ponsa einen idealen Tag vor sich haben. Diese Bedingungen machen Santa Ponsa zu dem perfekten Ort, um die Schönheit Mallorcas zu genießen.