Die Bewohner von Alcúdia können sich auf einen heißen Sommertag freuen, da die Wettervorhersage für den 15. Juli 2024 eine maximale Temperatur von 31.24°C prognostiziert. Die Mindesttemperatur wird etwa 22.24°C betragen.

Morgendliche Frische, starke Hitze am Tag und angenehme Kühle in der Nacht

Mit einer morgendlichen Temperatur von 22.3°C beginnt der Tag in Alcúdia relativ frisch. Mit dem Aufstieg der Sonne steigt jedoch auch die Temperatur auf ein hohes Mittagshoch von 31.24°C. Für die frühen Abendstunden wird eine Temperatur von 28.03°C erwartet, während die Temperatur nachts auf 25.11°C sinkt. Die Werte der gefühlten Temperatur liegen ähnlich: 22.88°C am Morgen, 32.82°C am Mittag, 29.96°C am frühen Abend and 25.53°C in der Nacht.

Ein Blick auf weitere Wetterbedingungen

Trotz der hohen Temperaturen bleibt das Wetter mit einer erwarteten atmosphärischen Druck von 1012 hPa angenehm. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 49% liegen. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.1 m/s aus Richtung 357º wehen, mit Böen von bis zu 4.86 m/s. Mit einer Bewölkung von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, wird der 15. Juli 2024 ein klarer und sonniger Tag in Alcúdia sein.