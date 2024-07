Im beliebten Badeort Cala Millor, gelegen an der traumhaften Ostküste von Mallorca, erwarten uns für den 15. Juli 2024 ideale Bedingungen für einen perfekten Sommertag. Mit minimalen Temperaturen um die 21,86°C und einem Maximum von 27,72°C ermöglicht das Klima sowohl angenehme Abkühlung in den frühen Morgenstunden als auch warme, sonnenreichere Stunden während des Tages.

Tagesverlauf der Wetterbedingungen

Der Tag startet mit morgendlichen Temperaturen um die 21,95°C, bevor sie zur Tagesmitte hin auf 27,55°C ansteigen. Den Höhepunkt erreichen sie am Nachmittag bei 26,91°C bevor sie in den Nachtstunden wieder auf angenehme 23,78°C sinken. Gleichzeitig verhält es sich mit der gefühlten Temperatur, die morgens bei 22,52°C liegt, tagsüber auf bis zu 29,09°C ansteigen und in den Abendstunden bei 28,4°C liegt, bevor sie in der Nacht auf erfrischende 24,25°C sinkt.

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

Auch die Luftbedingungen gestalten sich optimal für einen Tag am Strand. Mit einem Luftdruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63% sind die Bedingungen ideal, um die mallorquinische Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Wind und Niederschlagswahrscheinlichkeit

Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,45 m/s weht aus der Richtung 183° und sorgt für eine angenehme Brise. Gelegentlich können Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,96 m/s auftreten. Doch Sorgen um aufziehenden Regen brauchen sich Urlauber nicht zu machen: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, ebenso wie die Bewölkung.

Insgesamt lassen die Wetterbedingungen auf einen weiteren makellosen Sommertag in Cala Millor hoffen, an dem Sonnenanbeter und Badefreudige auf ihre Kosten kommen werden. Folglich steht einem gelungenen Urlaubstag nichts mehr im Wege!