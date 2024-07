Santa Ponsa, das Juwel der Balearischen Inseln, erwartet uns am 15. Juli 2024 mit einem Wetter, dass das Herz eines jeden Sonnenanbeters höher schlagen lässt. Mit einer minimalen Temperatur von angenehmen 22,95ºC und einem Tageshöchstwert von bis zu 27,77ºC, bietet der Tag ideale Bedingungen für Freiluftaktivitäten oder um am Strand zu relaxen.

Das Tagesdetail: Wie sich das Wetter im Laufe des Tages entwickelt

Am Morgen erwarten uns frische 22.95ºC, während die Temperaturen im Laufe des Tages auf 26.63ºC ansteigen werden. Zum Nachmittag hin erreichen sie ihren Höhepunkt mit 26.94ºC, bevor sie in der Nacht auf 23.85ºC abkühlen. Die gefühlten Temperaturen weichen leicht von den tatsächlichen Werten ab: Am Morgen fühlt es sich an wie 23.6ºC, am Tag wie 26.63ºC, am Nachmittag wie 28.22ºC und in der Nacht wie 24.48ºC.

Weitere Wetteraspekte: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Tag wird von einem stabilen Luftdruck von 1014 hPa und einer relative hohen Luftfeuchtigkeit von 72% geprägt sein. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4,41 m/s und Böen von bis zu 3,69 m/s wird aus der 185º Richtung erwartet, der für eine angenehme Brise sorgt. Trotz der hohen Temperaturen ist die Nebelwahrscheinlichkeit bei niedrigen 2% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Der perfekte Tag, um die Sonne von Mallorca zu genießen!