Die Temperaturminimum am Morgen werden voraussichtlich 22.39ºC betragen, während das Maximum für den Tagesverlauf bei 27.78ºC liegt. Es wird ein weiterer perfekter Sommertag in der schönen Küstenstadt Cala Rajada in Mallorca erwartet, ideal für alle, die Sonne und Meer lieben.

Der Tag beginnt in Cala Rajada mit einer frühen Temperatur von 22.45ºC, bevor sie auf 27.78ºC steigt - genau richtig, um den Tag am Strand zu genießen. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 26.04ºC, mit einer erwarteten nächtlichen Temperatur von 24.66ºC. Während des gesamten Tages bleibt die gefühlte Temperatur angenehm: 23.05ºC am Morgen, 29.55ºC zur Mittagszeit, 26.04ºC am Nachmittag und 25.19ºC am Abend.

Klare Himmel und leichte Brise: das perfekte Mittelmeerwetter

Mit einer atmosphärischen Druckzustand von 1013 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64%, bleibt Cala Rajada ein ideales Ziel für diejenigen, die nach einer sommerlichen Erholung suchen. Der Wind wird aus südlicher Richtung (175%) mit einer Geschwindigkeit von 5.52 m/s und Böen bis zu 6.37 m/s wehen. Das bedeutet, es wird genügend Wind für eine erfrischende Brise geben, aber nicht zu viel, um Unterbrechungen für Outdoor-Aktivitäten zu erzeugen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese optimale Wetterlage dazu führt, dass der Himmel den ganzen Tag klar bleibt (0% Bewölkung) und die Regenwahrscheinlichkeit auch bei 0% liegt. Kurz gesagt: Lassen Sie den Regenschirm zu Hause und genießen Sie einen weiteren herrlichen Tag in Cala Rajada.