Palma, das Herz von Mallorca, erwartet am 16. Juli 2024 einen sonnigen Tag ohne die kleinste Regenwahrscheinlichkeit. Obwohl die Wärme des Tages mit einer maximalen Temperatur von 31.22ºC recht intensiv sein wird, fallen die Temperaturen in der Nacht angenehm ab auf 25.26ºC. Unter dem Strich also perfekter Wetterbedingungen, um sich bei einer ausgedehnten Spazierrunde oder einem gemütlichen Freiluft-Dinner das lebendige Treiben zu gemüt zu führen.

Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit

Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1015 hPa liegen, was sich in einem klar blauen Himmel und einer siebenprozentigen Luftfeuchtigkeit niederschlagen wird. Ein erfrischendes Lüftchen aus 228º Richtung mit Böen von bis zu 3.41m/s wird dabei für willkommene Abkühlung sorgen.

Die magische Zahl des Tages: Null

Trotz der Sommerhitze gibt es keinen Anlass, die Gummistiefel aus dem Schrank zu holen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent – ebenso wie die Bewölkung. Somit wird der 16. Juli 2024 ein perfekter Tag, um die Strand- und Meeresbrise Mallorcas zu genießen.

Da die Temperaturen zwischen morgens 22.18ºC und mittags 30.82ºC liegen und gegen Abend noch ein angenehmes 29.38ºC erreichen, ist es ein idealer Tag, um sich die erfrischende Seeluft um die Nase wehen zu lassen.

Genießen Sie diesen sonnenverwöhnten Tag in vollen Zügen und vergessen Sie auf keinen Fall die Sonnenbrille!