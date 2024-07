Ein warmer Tag erwartet die Einwohner und Touristen von Sóller am 16. Juli 2024. Der Tag beginnt mit einer erfrischenden Temperatur von 22.85ºC am Morgen, steigend auf einen Höhepunkt von 33.05ºC am Tag. Während sich der Tag dem Ende nähert, können wir einen leichten Rückgang auf 30.32ºC am Nachmittag erwarten, um sich schließlich auf 24.86ºC am Abend zu stabilisieren.

Atmosphärische Bedingungen am 16. Juli

Die Wärme des Tages wird durch den atmosphärischen Druck von 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 42% begleitet. Trotz der Hitze verhindert der klare Himmel, dass sich die Wärme staut, mit einer prognostizierten Wolkendecke von 0%.

Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2.19m/s in Richtung 65º und Böen, die bis zu 3.18m/s erreichen könnten, bieten eine angenehme Erleichterung von der Hitze des Tages. Trotz der wärmeren Temperaturen, bleibt das Gefühl innerhalb erträglicher Grenzen mit 23.36ºC am Morgen, 34.31ºC am Tag, 32.63ºC am Nachmittag und 25.52ºC am Abend.

0% Regenwahrscheinlichkeit

Der 16. Juli in Sóller verspricht einen völlig klaren und regenfreien Tag. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, werden die Bewohner und Besucher in der Lage sein, die Freuden des Sommers in vollen Zügen zu genießen, ohne sich um unangenehme Wetterüberraschungen sorgen zu müssen.

Zusammenfassend wird der 16. Juli in Sóller ein idealer Tag sein, um den mediterranen Sommer zu genießen und alle Freuden, die diese schöne Insel zu bieten hat, in vollen Zügen auszukosten.