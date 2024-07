Die Insel Mallorca ist bekannt für ihr angenehmes Klima und Cala Millor ist da keine Ausnahme. Am kommenden 16. Juli erwarten uns in Cala Millor, laut unseren Erkenntnissen, Temperaturen sowohl am Morgen als auch am Tag, die das Thermometer auf bis zu 26,4°C treiben. Gleichzeitig bleibt das Wetter dank einer Nubosidad von nur 7% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% überwiegend sonnig und trocken.

Morgendämmerung bei 22,81°C und warme Nachmittage Die Tageswerte liegen zwischen 22,55°C und 26,4°C. Der Morgen begrüßt uns bereits mit kalten 22,81°C und steigt im Laufe des Tages bis auf 25,89°C an. Die Abendstunden kühlen dann moderat auf 23,92°C ab. Die Hitzeempfindlichkeit liegt morgens bei 23,42°C, tagsüber bei 26,47°C und am Abend dann wieder bei angenehmen 24,67°C. Leichter Wind und geringe Luftfeuchtigkeit Trotz der Hitze herrscht mit einer atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 74% ein ausgeglichenes Klima. Der Wind belebt den Tag mit einer Geschwindigkeit von 4,99m/s aus 26°-Richtung, mit Böen von bis zu 6m/s. Genießen Sie also diesen Sommer in Cala Millor, egal ob Sie am Strand entspannen oder die wunderschöne Umgebung erkunden. Der 16. Juli verspricht ein Tag zu werden, an dem das Wetter all Ihre Aktivitäten begünstigt.