Freuen Sie sich nach unserer Prognose auf einen sommerlichen Tag in Santanyí, präsentiert von der Wetterstation Mallorca. Laut unseren voraussichtlichen Daten skalieren die Temperaturen zwischen 22,4°C und 29,35°C. Die Gegend bleibt trocken mit 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit, ein idealer Tag für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten.

Eine detailliertere Tageswettervorhersage

Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 22,4°C, perfekt um den Tag mit einem erfrischenden Bad zu beginnen. Gegen Mittag steigt die Temperatur auf angenehme 28,91°C an, ideal um ein Sonnenbad zu nehmen. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 27,71°C, bleibt aber noch warm genug, um die mediterrane Umgebung zu genießen. Zum Abend hin kühlt es sich auf 24,14°C ab, perfekte Bedingungen für ein entspanntes Abendessen im Freien.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit moderate 63% beträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,71 m/s aus Osten (91°) wehen, mit möglichen Böen von bis zu 6,17 m/s.

Die gefühlten Temperaturen in Santanyí

Sie fühlen sich den ganzen Tag über wohl, da die gefühlte Temperatur zu angemessenem Komfort führt. Am Morgen beträgt die gefühlte Temperatur 22,92°C. Für den Tag erreicht sie 31,34°C, am Nachmittag 29,55°C und geht bei Nacht auf 24,88°C zurück.

Genießen Sie einen Tag voller Sonne und Wärme in Santanyí. Bleiben Sie für weitere Wetterupdates mit uns in Verbindung!