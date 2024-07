Genießen Sie einen schönen Tag auf Mallorca mit angenehmen Temperaturen und nur geringer Luftfeuchtigkeit. Der Tag verspricht beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturvorhersage

Die minimale Temperatur für den Tag wird bei angenehmen 22.72 ºC erwartet, während die maximale Temperatur bei sommerlichen 29.27 ºC liegt. Mit einer Tagesmitte von 27.65 ºC und einer späten Nachmittagstemperatur von 27.37 ºC können Sie eine warme Mittagszeit erwarten. Die Temperaturen kühlen in der Nacht auf 25.11 ºC ab.

Gefühlte Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur wird uns den ganzen Tag über einen hohen Komfort bieten: 23.19 ºC am Morgen, 29.67 ºC am Tag, 29.3 ºC am Nachmittag und erholsame 25.82 ºC in der Nacht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% wird der Hitzeeindruck mäßig ausfallen.

Wind- und Wetterbedingungen

Ein leichter Wind von 4.37m/s wird aus Richtung 185º wehen, mit Windböen von bis zu 3.95m/s. Mit einer Wolkenbedeckung von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% wird es ein perfekter Tag, um den strahlenden Sonnenschein zu genießen.

Zusammenfassend lässt das Wetter in Santa Ponsa für den 16. Juli 2024 einen wunderbaren, sonnigen Tag mit angenehmen Temperaturen erwarten, ideal für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen!