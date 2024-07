Genießen Sie eine angenehme Sommerbrise in Cala Rajada am 16. Juli mit einer erfrischenden minimalen Temperatur von 23.27ºC und einer maximalen Temperatur von 25.96ºC. Die Wetterprognose für diesen Tag verspricht angenehme Temperaturen von 23.7ºC am Morgen, 25.11ºC am Tag, 25.75ºC am Nachmittag und 24.47ºC am Abend.

Gefühlte Temperaturen und atmospärische Bedingungen Die gefühlten Temperaturen in Cala Rajada sind morgens wie ein sanfter Hauch von 24.4ºC, tagsüber angenehm mit 25.79ºC, nachmittags leicht erhöht auf 26.39ºC und abends leicht abkühlend auf 25.27ºC. Mit einer atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 81% verspricht der Tag, entspannend zu werden. Sanfte Brisen und klare Himmel Begleitet werden die angenehmen Gesamttemperaturen von sanften Böen mit einer Geschwindigkeit von 5.4m/s und Richtung 24º mit Windböen bis zu 6.77m/s. Die Nebelbildung beträgt lediglich 12%, was auf einen relativ klaren Himmel schließen lässt. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt erfreulicherweise bei 0%, so dass einem entspannten Tag in Cala Rajada nichts im Wege steht.