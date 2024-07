Am 17. Juli 2024 wird Cala Millor auf Mallorca mit wunderbarem Wetter aufwarten. Mit einer minimalen Temperatur von 23,17ºC und einer Höchsttemperatur von 26,31ºC sind ideale Bedingungen für einen Tag am Strand oder zur Erkundung der schönen Umgebung gegeben.

Tagesverlauf der Temperaturen

Beginnen Sie den Tag mit angenehmen 23,26ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf bis zu 26,31ºC, bevor sie am Nachmittag leicht auf 25,42ºC abkühlt. Die Nachtstunden sind mit 23,69ºC mild.

Sensationelle Wohlfühltemperaturen und keine Regenwahrscheinlichkeit

Die gefühlten Temperaturen sind durchweg angenehm und variieren von 23,6ºC am Morgen, 26,31ºC tagsüber, 25,69ºC am Nachmittag und 24,07ºC in der Nacht, was eine stetige, angenehme Wärme bietet. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% bleibt Ihr Urlaubstag ungetrübt.

Klare Sicht und leichte Brisen

Die Luftdruckverhältnisse werden stabil sein, bei 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei ca. 60% liegen wird. Eine fast wolkenlose Aussicht mit nur 1% Bewölkung verspricht klaren blauen Himmel für diesen Tag. Ein leichter Wind mit 6,98m/s und Windböen bis zu 7,98m/s können für erfrischende Brisen sorgen, besonders an der Küstenlinie.