Willkommen bei unserem wöchentlichen Wetterbericht hier auf Mallorca. In diesem Artikel erfahrt ihr alles über die Wettererwartungen am 17. Juli 2024 in Port d'Andratx.

Die Vorhersagen versprechen perfektes Sommerwetter. Mit einer minimalen Temperatur von 24.23ºC und einer maximalen Temperatur von 27.81ºC werden wir einen weiteren sonnigen und warmen Tag auf unserer schönen Insel erleben. Tägliche Temperaturdetails Morgens erwartet uns ein angenehmer Start in den Tag mit einer Temperatur von 24.51ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf maximal 27.74ºC. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung mit sich und die Temperatur wird auf etwa 26.48ºC sinken, während sie abends bei 25.86ºC liegt. Die gefühlte Temperatur bleibt jedoch etwas höher. Morgens werden wir etwa 25.05ºC spüren, während des Tages sogar 29.38ºC. Der Nachmittag und der Abend bleiben mit 26.48ºC bzw. 26.38ºC relativ konstant. Weitere Wetterbedingungen Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1018 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit ist auf einem angenehmen Level von 63% vorhergesagt. Ein leichter Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 3.67m/s aus Richtung 98º weht, wird uns eine angenehme Brise an diesem sonnigen Tag bringen. Wir können sogar Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4.4m/s erwarten. Wegen der geringen Wahrscheinlichkeit von Regen (0%) und der niedrigen Bewölkung (1%), sollten Sonnenanbeter und Wasserratten immer ihren Sonnenschutz dabei haben. Also packt eure Badesachen ein und genießt einen weiteren wunderschönen Sommertag in Port d'Andratx, Mallorca!