Die Einwohner von Santanyí können sich auf einen sonnigen und warmen Tag freuen. Der 17. Juli 2024 wird mit einer minimalen Temperatur von 23.04ºC starten und auf bis zu 28.87ºC steigen. In den frühen Morgenstunden erwarten wir 23.08ºC, am Tag steigt die Temperatur auf 28.64ºC, während sie am Abend leicht auf 27.1ºC abfällt. Die Nacht endet kühl mit 24.02ºC. Die gefühlte Temperatur weicht kaum ab: am Morgen bei 23.51ºC, am Tag bei 29.54ºC, am Abend bei 28.06ºC und in der Nacht bei 24.46ºC.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Der atmosphärische Druck von 1018 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit von 53% tragen zu den angenehm warmen Bedingungen bei. Der Wind wird aus der Richtung 48º wehen, mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 7.6m/s, und es werden Windböen von bis zu 9.55m/s erwartet, was zu einer leichten Brise führen könnte.

Zu guter Letzt, die Bewolkung: Wir erwarten einen wolkenlosen Himmel, da die Nubosität bei 0% liegt. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0% - also keine Überraschungen in dieser Hinsicht!

Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag

Wir hoffen, dass dieser detaillierte Wetterbericht Ihnen hilft, Ihren Tag in Santanyí optimal zu planen. Vergessen Sie nicht, sich zu schützen und gut zu hydratisieren, besonders in den heißesten Stunden des Tages.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag,

Ihr lokaler Wetterdienst.