Das malerische Urlaubsparadies Santa Ponsa erwartet angenehme Sommerbedingungen am 17. Juli 2024. Sind Trockenheit, eine leichte Brise und angenehme Temperaturen gegeben, scheint der Tag wie geschaffen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, die die Freuden der Baleareninsel genießen möchten.

Morgendliche Frische und belebender Nachmittag

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer leichten, erfrischenden Brise. Die Mindesttemperatur am Morgen liegt bei angenehmen 23,51ºC, was sich wohl eher wie 23,95ºC anfühlen wird. Während das Thermometer tagsüber auf knapp unter 30ºC steigt, liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 31,08ºC.

Abendliche Abkühlung und milde Nächte

Wenn die Sonne zu sinken beginnt, sinken auch die Temperaturen leicht auf etwa 27,29ºC am Abend und 25,41ºC in den Nachtstunden. Wieder einmal ist die tatsächliche Temperatur kühler als das, was man dank der geschickten Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit von 52% erwartet. Also, genießen Sie die balearenartige, nächtliche Abkühlung.

Mäßiger Wind und klarer Himmel

Ein weiteres Highlight des Tages wird sicherlich der mäßige Wind sein, der mit einer Geschwindigkeit von 4.94m/s aus Richtung 61º weht, mit Böen bis zu 6.56m/s. Kombiniert mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% und nur 1% Bewölkung können die Gäste sich auf einen klaren Himmel und hervorragende Wetterbedingungen freuen.

Diese vorzüglichen Wetterverhältnisse gekoppelt mit der eindrucksvollen natürlichen Schönheit von Santa Ponsa machen den 17. Juli 2024 zu einem perfekten Tag für alle, die das Paradies der Insel Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.