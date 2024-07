Temperaturen, Luftdruck und Wind: Wir liefern Ihnen hochgenaue Vorhersagen rund um das Wetter in Palma de Mallorca am 18. Juli 2024.

Temperaturen im Detail

Erwarten Sie minimale Temperaturen von 22.84°C und Höchstwerte bis zu 31.99°C. Die Tagesverteilung präsentiert sich wie folgt: Am Morgen werden es 23.07°C, tagsüber 31.67°C, am Nachmittag 30.2°C und in der Nacht 26.18°C sein. Empfunden wird es jedoch wie ungefähr 23.13°C am Morgen, 31.98°C mittags, 30.44°C am Nachmittag und 26.18°C in der Nacht sein.

Wichtigste Meteorologische Informationen

Der atmosphärische Druck wird bei 1019 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 41%. Die Hauptwindrichtung liegt bei 195° mit einer Windgeschwindigkeit von 4.81m/s und Spitzenböen bis zu 3.87m/s. Trotz der idealen Bedingungen für Segler an diesem Tag bleibt die küstennahe Nubosität vielversprechend - bei 0%, genau wie die Regenwahrscheinlichkeit.