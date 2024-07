Bei angenehmen Temperaturen zwischen 23.81°C in den frühen Morgenstunden und bis zu 32.95°C am Tageshöhepunkt, verspricht Alcúdia einen herrlichen Sommertag am 18. Juli 2024. Das charmante mallorquinische Städtchen wird voraussichtlich von der Sonne geküsst, mit einem Himmel, der nahezu wolkenfrei bleibt.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Am frühen Morgen liegen die Temperaturen bei 23.92° C und steigen bis auf 31.45°C im Tagesverlauf an. Am späten Nachmittag werden noch immer warme 31.43°C erwartet, bevor es in der Nacht auf erfrischende 26.19°C abkühlt. Die gefühlten Temperaturen halten sich dabei recht konstant, mit Werten zwischen 24.09°C am Morgen und 32.34°C am Nachmittag.

Wind und Luftfeuchtigkeit

Dazu gesellt sich ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.94 m/s aus Richtung 116°, der ab und an in Böen bis zu 6.01 m/s erreicht. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1018 hPa werden uns zudem angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten geboten.

Sonnenschein pur: 0% Regenwahrscheinlichkeit

Auch Regenliebhaber müssen wir leider enttäuschen: Die Wahrscheinlichkeit für einen Niederschlag liegt bei 0%. Dies bedeutet aber zugleich, dass Sonnenanbeter auf Ihre Kosten kommen und den Tag in vollen Zügen genießen können.