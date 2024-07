Im wunderschönen Port d'Andratx auf Mallorca konnten wir für den 18. Juli 2024 ideale sommerliche Wetterbedingungen prognostizieren. Mit Mindesttemperaturen von 24.59°C und Maximaltemperaturen von 27.75°C ist es erwartungsgemäß ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Details: Wärme dominiert den Tag

Am Morgen dürfen wir uns auf angenehme 24.59°C freuen, während die Temperaturen mittags auf 27.14°C ansteigen. Den Höhepunkt erreichen wir am Nachmittag bei 27.75°C, während die Nacht mit 26.24°C wieder etwas Erholung verspricht. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 25.09°C, mittags bei 28.42°C, am Nachmittag bei 29.62°C und in der Nacht bei 26.24°C.

Niedriger Wind, keine Wolken, kein Regen

Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% ist es eine angenehme sommerliche Atmosphäre. Der Wind weht mit 3.92m/s in einer Richtung von 82°. Windböen können dabei auf bis zu 4.26m/s ansteigen. Die Nubosität beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Ein weiterer wolkenfreier und regenfreier Tag im Paradies Port d'Andratx.

Genießen Sie diesen perfekten Tag in Port d'Andratx und lassen Sie sich vom Charme dieses mallorquinischen Ortes verzaubern.