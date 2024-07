Die Wettervorhersage für Santanyí am 18. Juli 2024 deutet auf einen klaren und angenehm warmen Tag hin. Als Mindesttemperatur werden 22.85ºC und als Höchsttemperatur werden 29.15ºC erwartet. Morgens erreicht das Thermometer 23.09ºC und steigt im Laufe des Tages auf 28.88ºC. Abends kühlt es sich leicht auf 28.41ºC ab und die Nacht bringt leicht mildere Temperaturen von 25.13ºC.

Die gefühlte Temperatur und die Luftfeuchtigkeit

Ungeachtet der tatsächlichen Außentemperaturen, die Thermometer anzeigen, sind die gefühlten Temperaturen in der Regel entscheidend für unseren Komfort und unser tägliches Wettererlebnis. Am Vormittag wird eine gefühlte Temperatur von 23.39ºC erwartet, die sich mittags auf 29.75ºC erhöht. Am Nachmittag bleibt sie ähnlich mit 29.47ºC und in der Nacht sinkt sie auf 25.63ºC. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 52% liegen, was fühlbar, aber nicht ungemütlich erscheinen soll.

Wind, Druck und Niederschlagsbedingungen

Füge in Bezug auf den Wind eine Geschwindigkeit von 4.73 m/s im 113 Grad Winkel hinzu. Es kann auch gelegentlich Böen mit bis zu 5.02 m/s geben. Die Luftdruckbedingungen sind mit 1019 hPa relativ stabil. In Bezug auf Regen, der Ihren Tag stören könnte, ist das Risiko mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0% nicht vorhanden. Der Himmel wird klar mit einer Bewölkung von 0% erwartet.

Planen Sie also Ihren Ausflug nach Santanyí im Voraus. Es scheint ein herrlicher Tag zum Genießen der Sonne zu sein. Bleiben Sie dran für weitere Wetteraktualisierungen.