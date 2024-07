In Cala Rajada können wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Die Tiefsttemperatur liegt bei 23.39ºC und die Höchsttemperatur bei 28.06ºC. Es wird ein klarer Tag erwartet, so dass wir uns auf eine niedrige Bewölkung von 0% freuen können.

Ab auf die Liegestühle: Angenehme Temperaturen erwarten uns

Im Tagesverlauf zeigt das Thermometer konstante Temperaturen. Am Morgen werden 23.85ºC erwartet, am Tag werden die Temperaturen bei etwa 26.77ºC liegen, am Nachmittag steigen sie auf bis zu 27.81ºC und schlussendlich wird es in der Nacht auf etwa 25.35ºC abkühlen.

Fühlen wie bei 30 Grad: Die gefühlten Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen zwischen 23.39ºC und 28.06ºC liegen, wird es sich ein wenig wärmer anfühlen. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 24.09ºC, am Tag bei 27.61ºC, am Nachmittag sogar bei 28.87ºC und in der Nacht schließlich bei 25.85ºC.

Atmen Sie tief ein: Luftdruck und Feuchtigkeit

Mit einem Luftdruck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% ändert sich das Wetterphänomen kaum. Keine signifikanten Änderungen sind zu erwarten.

Ein sanfter Wind: Wind- und Sturmprognose

Zur Wettervorhersage gehört natürlich auch die Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Der Wind wird mit 5.58m/s aus Richtung 138º erwartet, und es kann zu Böen mit Geschwindigkeiten von 5.77m/s kommen.

Trockenes Klima überrascht: Regenrisiko

Ein Regenrisiko ist mit einem Prozentsatz von 0% nicht zu erwarten. Also, lassen Sie den Regenschirm zuhause und genießen Sie den sonnigen Tag in Cala Rajada.