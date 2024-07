Zwei Tage lang werden die Menschen auf Mallorca besonders hohe Temperaturen von örtlich fast 40 Grad aushalten müssen. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag gelten Warnstufen im Süden, Norden, Nordosten und in der Mitte der Insel. Für Freitag wurde für die Zentralebene "Pla" sogar die Stufe "Orange" dekretiert.

Bei der Warnstufe "Orange" ist es ratsam, sich nicht zu lang unter der prallen Sonne aufzuhalten und viel zu trinken. Besonders ältere Menschen sollten sich tunlichst im Schatten aufhalten und sich möglichst nicht viel bewegen. Ähnliche Nachrichten Heiße Nachttemperaturen machen Menschen auf Mallorca zu schaffen Der schweißtreibende Spuk soll glücklicherweise bereits am Samstag wieder vorbei sein: Dann werden normale Sommertemperaturen um 30 Grad erwartet. Auffallend hohe Nachtwerte um 23 bis 24 Grad bleiben der Insel aber auch dann noch erhalten. Bereits am Mittwoch konnte man auf Mallorca das Heranrollen der Hitzewelle spüren: Am heißesten wurde es in dem von vielen Deutschen bewohnten Ort Llucmajor mit 35,7 Grad. Auf Rang 2 landete das Kap Blanc mit 33,8 Grad vor Porreres (33,7), der Balearen-Universität (32,9 Grad) und der Dic-Oest-Mole in Palma (32,9 Grad).