Palma de Mallorca, das glänzende Juwel des Mittelmeers, macht seinem Ruf als Sonnenparadies mit einer Temperaturspanne von 24.64°C bis 32.07°C alle Ehre. Der 19. Juli 2024 verspricht ein besonders heißer Tag zu werden, mit Temperaturen, die tagsüber ihren Höhepunkt erreichen und in der Nacht nur geringfügig abkühlen.

Tagesverlauf der Temperaturen

Die Mallorquiner können einen kühlen Start in den Tag mit 24.98°C am Morgen erwarten. Die Temperaturen steigen jedoch schnell an und erreichen mit 31.43°C ihren Höchststand am Tag. Der Nachmittag bleibt heiß bei 30.84°C, bevor sie in der Nacht auf mildere 25.23°C abkühlen.

Gefühlte Temperatur und Wetterbedingungen

Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich, mit einer gefühlten Morgenhitze von 24.76°C, die auf 31.48°C am Mittag und 30.57°C am Nachmittag ansteigt und abends auf 25.45°C abfällt. An diesem Tag wird ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 40% erwartet.

Klarer Himmel und leichte Brise

Die Inselbewohner werden den Himmel weitgehend ungetrübt genießen können, da die Nebelbedeckung nur 11% beträgt. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit von Regen völlig ausgeschlossen. Ein angenehmer Wind weht über die Insel, mit einer Geschwindigkeit von 4.41m/s aus Richtung 206º und mit Windböen bis zu 3.36m/s.