Die Sommerhitze auf Mallorca baut sich weiter auf, mit prognostizierten Höchsttemperaturen von beeindruckenden 32,99 Grad Celsius in Alcúdia für den 19. Juli 2024. Dieses verlockende Wetter bietet die perfekte Gelegenheit für Sonnenanbeter und Strandfreunde, die kristallklaren Gewässer und goldenen Sandstrände der nördlichen Küste zu genießen. Morgendliche Temperaturen steigen sanft von komfortablen 25,37 Grad Celsius auf den Tageshöhepunkt, bevor sie auf immer noch warme 30,09 Grad Celsius am Abend absinken. Nachts bleibt es mit 27,13 Grad Celsius angenehm mild.

Wetterfühligkeit: Wie wird es sich tatsächlich anfühlen?

Was die gefühlten Temperaturen angeht, so wird der Tag den aktuellen Vorhersagen zufolge mit 25,42 Grad Celsius angenehm beginnen, bevor er auf eindrucksvolle 33,53 Grad Celsius steigt. Die gefühlte Hitze am Nachmittag beträgt 31,02 Grad Celsius, während die Abenddämmerung eine gefühlte Temperatur von 27,61 Grad Celsius mit sich bringt.

Niedriger Feuchtigkeitsgrad macht das Wetter noch angenehmer

Die geringe Luftfeuchtigkeit von nur 40 Prozent wird die drückende Hitze etwas aufheben, während die atmosphärische Druckmessung bei 1017 hPa liegt. Hierbei ist die Windgeschwindigkeit mit 4,16m/s bei einer Richtung von 354º sowie Vorhersagen von Böen bis zu 3,43m/s zu beachten.

Ein meist sonniger Tag trotz einiger Wolken

Ein bisschen Wolkenbildung ist zu erwarten, wobei die Vorhersage eine Nubosität von 59 Prozent voraussagt. Aber seien Sie unbesorgt, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei Null, was bedeutet, dass der Tag trocken bleibt, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien und ein erfrischendes Bad im Meer.