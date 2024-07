Das Wetter in Cala Millor am 19. Juli 2024 wird erwartungsgemäß temperiert bleiben. Der Tag beginnt mit einer Mindesttemperatur von 24.02ºC und steigt auf eine Höchsttemperatur von 29.46ºC hin an.

Am Morgen rechnen wir mit einer Temperatur von 24.35ºC und einer gefühlten Temperatur von 24.56ºC. Im Laufe des Tages zeigt die Thermometeranzeige ein Maximum von 27.95ºC mit einer gefühlten Temperatur von etwa 28.67ºC um die Mittagszeit. Während des Nachmittags erwärmt sich die Atmosphäre leicht auf 28.26ºC mit einer gefühlten Temperatur von 29.05ºC. Diese milden Temperaturen bleiben bis in die Abendstunden bestehen, wenn das Thermometer wieder auf 25.22ºC abfällt und eine gefühlte Temperatur von 25.55ºC erreicht wird.

Atmosphärische Bedingungen und allgemeine Wetterlage

Es wird erwartet, dass der atmosphärische Druck bei etwa 1018 hPa liegen wird und die relative Luftfeuchtigkeit wird sich um 53% bewegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.95m/s aus der Richtung 158º wehen und könnte in Böen eine Geschwindigkeit von 5.23m/s erreichen.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Die Bewölkungsrate wird bei etwa 12% liegen und das bedeutet, dass wir einen größtenteils klaren und sonnigen Tag erwarten können.

Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern von Cala Millor einen wundervollen Tag unter dem blauen Himmel von Mallorca. Bleiben Sie dran für weitere Wetter-Updates und Prognosen.