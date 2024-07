Sie planen ihren Tag in Santanyí am 19. Juli 2024? Hier haben wir für Sie die genaue Wettervorhersage. Es wird ein Tag mit herrlichem Sommerwetter erwartet, ideal für einen Spaziergang durch die schönen Straßen von Santanyí oder einen Besuch eines der vielen wunderschönen Strände.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Tageshöchsttemperatur wird ca. 30,46ºC betragen, während das Thermometer in der Nacht auf 24,31ºC sinken wird. Am Morgen können Sie mit 24,63ºC rechnen, am Tag werden 29,41ºC, am Nachmittag 30,18ºC und am Abend 25,33ºC erreicht. Die gefühlte Temperatur wird jedoch morgens 24,77ºC, tagsüber 30,35ºC, nachmittags 30,55ºC und abends 25,72ºC betragen.

Die Luftfeuchtigkeit wird bei 51% liegen, was für einen sehr angenehmen Aufenthalt sorgt. Die Luftdruckmessung wird um die 1018 hPa liegen.

Wind und Niederschlagsbedingungen

Der Wind wird mit 4,53 m/s aus südlicher Richtung (186º) wehen und die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5,33 m/s erreichen. Es wird eine Bewölkung von nur 9% erwartet, daher ist es wahrscheinlich, dass der Himmel klar ist und die Sonne in ihrer vollen Pracht scheint. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0%, was bedeutet, dass kein Regen erwartet wird.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diesen wunderschönen Tag in Santanyí zu genießen. Es scheint, als wäre alles bereit für einen perfekten Tag auf der Insel Mallorca. Genießen Sie ihn in vollen Zügen!