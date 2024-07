Die schöne Stadt Palma de Mallorca erwartet am 20. Juli 2024 ein strahlendes Sommerwetter. Es wird einen Temperaturbereich zwischen 23.76 Grad Celsius als Mindestwert und einer Tageshöchsttemperatur von 30.57 Grad Celsius erwartet.

Tageszeitliche Temperaturunterschiede

Die gezielten Prognosen für den Tag in Palma sind wie folgt: Am Morgen wird die Temperatur 23.99 Grad Celsius betragen, am Tag wird sie auf 30.41 Grad steigen, am Nachmittag auf 29.37 Grad sinken und in der Nacht wieder auf 23.99 Grad fallen.

Wind und Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit beträgt 49% und die atmosphärische Druckmessung wird auf 1012 hPa geschätzt. Hinzu kommt ein Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.85 m/s in 209° Richtung und Böen von 5.44 m/s.

Wetterempfindung und Himmelszustand

Die gefühlte Temperatur ist für den Morgen auf 24.12 Grad Celsius, für den Tag auf 31.5 Grad, für den Nachmittag auf 30.43 Grad und für die Nacht auf 24.64 Grad vorhergesagt. Der Himmel wird fast klar sein, mit einer Wolkendecke von nur 1%, und es gibt keine Regenprognose.