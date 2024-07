Willkommen bei Ihrem verlässlichen Wetterbericht für Cala Millor am 20. Juli 2024. Bereiten Sie sich auf einen Tag voll Sonne und sommerlicher Hitze am malerischen Mittelmeerstrand vor und freuen Sie sich über die milde, wohltuende Küstenbrise, die den ganzen Tag über weht.

Ein Blick auf die Temperaturen

Beginnen Sie den Tag mit einer angenehmen Temperatur von 24.18ºC bei Tagesanbruch. Wenn das Thermometer am Tag auf 29ºC ansteigt, sorgt die erfrischende Brise für ein leichtes Kühlgefühl und macht die Hitze perfekt erträglich. In der Nachmittagshitze sinkt die Temperatur leicht auf 28.37°C ab, bevor sie in der Nacht auf angenehme 23.89°C abkühlt.

Wetterfühligkeit und Windwerte

Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind ähnlich gelagert, wobei die maximale Hitze tagsüber 30.04°C erreicht und die minimale bei 24.42°C in der Nacht liegt. Begleitet wird das Ganze von einer sanften Meeresbrise aus Richtung 194° mit Windgeschwindigkeiten von 7.77m/s und Böen bis zu 10.32m/s.

Die unsichtbaren Faktoren: Atmosphärendruck und Luftfeuchtigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Wetterberichts ist die Vorhersage des Atmosphärendrucks für Cala Millor am 20. Juli. Das Barometer zeigt 1011 hPa an - optimal für einen angenehmen Tag am Strand. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 53%, was für den perfekten Ausflug ebenso ideal ist.

Und der Himmel? Klar wie ein Spiegel

Die Bewölkung für diesen Tag liegt bei spärlichen 1%, und die Regenwahrscheinlichkeit bei null. Also, machen Sie sich bereit für einen ausgelassenen Tag unter dem tiefblauen Himmel von Cala Millor.