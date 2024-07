Am 20. Juli 2024 erwartet uns in Port d'Andratx, Mallorca, ein äußerst angenehmer Sommertag. Mit einer Mindesttemperatur von 25,16 ºC und einer Höchsttemperatur von 26,81 ºC können wir uns auf einen warmen Tag freuen. Für diejenigen, die die genauen Temperaturen kennen möchten: Am Morgen beträgt die Temperatur 25,25 ºC, am Tag 26,44 ºC, am Nachmittag 26,58 ºC und in der Nacht 25,16 ºC.

Empfindungstemperaturen und Wetterbedingungen Bezogen auf die empfundene Temperatur sind die Zahlen ähnlich, mit Werten, die sich zwischen 25,76 ºC am Morgen und 26,58 ºC am Nachmittag bewegen. Als ergänzende Daten haben wir einen Luftdruck von 1011 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von rund 76 %. Selbige bringen uns einen angenehmen Sommertag, ideal um die Schönheiten von Port d'Andratx zu genießen. Windbedingungen und Niederschlagswahrscheinlichkeit Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,59 m/s wehen und auf 156º ausgerichtet sein, mit Böen von bis zu 8,05 m/s. Und für diejenigen, die einen klaren Himmel bevorzugen, gute Nachrichten: Die Bewölkung wird nur 1 % betragen, und die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist auf 0 % gesunken. Also, vergessen Sie den Regenschirm zu Hause und genießen Sie diesen herrlichen Sommertag in Port d'Andratx.