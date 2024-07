Cala Rajada, die malerische Küstenstadt im Nordosten von Mallorca, bietet uns für den 20. Juli 2024 höchstwahrscheinlich einen absolut atemberaubenden Tag. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich 24.36°C betragen, während die maximale Temperatur einen gemütlichen Gipfel von 29.85°C erreichen wird.

Detaillierte Wetterauflösung am 20. Juli in Cala Rajada

Am Morgen werden sich gemäßigte 24.74°C ergeben, die im Tagesverlauf auf 29.57°C klettern und uns einen schönen, warmen Sommertag versprechen. Eine leichte Abkühlung ist für den Nachmittag vorhergesagt, mit Temperaturen, die voraussichtlich auf 28.55°C sinken werden. In der Nacht werden wir dann eine weitere Abkühlung sehen mit Temperaturen um die 24.36°C.

Die gefühlte Temperatur über den Tag variiert leicht, beginnt aber mit wohligen 24.89°C am Morgen, zeigt ein Hoch von 30.43°C in der Mittagszeit, sinkt auf behagliche 30.03°C am Nachmittag und endet mit kühlen und angenehmen 24.91° in der Nacht.

Vorhersagtes Wetter - Zusätzliche Details

Die Atmosphäre zeigt eine vorhergesagte Druckhöhe von 1011 hPa und eine relative Feuchtigkeit von 50%, was in Kombination mit dem leichten Wind von 8.25m/s und Böen von bis zu 10.31m/s für einen überwiegend trockenen und angenehmen Tag sorgt.

Den Himmel schmückt eine beinahe vollständige Klarheit mit etwa 1% Nubosität, verdünnten, kaum wahrnehmbaren Wolken und ohne Regenwahrscheinlichkeit. Es wird also ein wolkenloser Himmel erwartet, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten schafft.