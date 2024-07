Das pittoreske Städtchen Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca erwartet am 21. Juli 2024 angenehme Temperaturen und einen erfrischenden Wind. Die Wetterbedingungen sind ideal für Bewohner und Besucher gleichermaßen, um das Freiluftleben und die natürliche Schönheit der Region zu genießen.

Vorhersage: Leichte Wolken und kein Regen

Die Temperatur schwankt zwischen 21.04°C als Minimum und 27.23°C als Maximum. Morgens wird eine Temperatur von 22.96°C erwartet, tagsüber steigt sie auf 26.54°C, abends erreicht sie ihren Höchstwert von 27.23°C und bei Nacht bleibt sie bei angenehmen 21.04°C. Die Wahrnehmung der Temperatur will jedoch geringfügig abweichen, mit einer gefühlten Temperatur von 23.71°C am Morgen, 26.54°C am Tag, 27.38°C am Nachmittag und 20.98°C in der Nacht.

Ideales Wetter für Aktivitäten im Freien

Der Wind von 6.05m/s aus 29° ist vorausgesagt mit Böen von bis zu 5.76m/s. Dazu kommt eine relative Luftfeuchtigkeit von 63% und eine Atmosphärendruck von 1011hPa. Die Bewölkung wird bei 40% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Damit werden die idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten geschaffen. Egal, ob Sie beim Wandern im Gebirge Serra de Tramuntana sind oder die herrlichen Strände von Sóller genießen - das Wetter wird sich von seiner besten Seite zeigen.

Kurz gesagt, das Wetter in Sóller am 21. Juli 2024 verheißt einen schönen Tag mit angenehmen Temperaturen und einer erfrischenden Brise. Ein idealer Tag, um das Beste zu genießen, was dieser charmante Teil Mallorcas zu bieten hat.