Der 21. Juli in Alcúdia wird vor allem durch seine relativ konstanten Temperaturen geprägt sein. Die Tiefstwerte sind mit 22,97°C zu verzeichnen und werden im Tagesverlauf nur geringfügig auf maximal 25,01°C ansteigen.

Temperaturverteilung und gefühlte Temperatur

Am Morgen werden Temperaturen um 24,53°C erwartet, die über den Tag auf 22,97°C fallen. Am Nachmittag steigen sie wieder leicht auf 24,6°C bevor sie in der Nacht auf 23,08°C sinken. Die gefühlte Temperatur bewegt sich dabei zwischen 25,34°C am Morgen und 23,2°C am Tag. Am Nachmittag liegt sie bei 24,63°C und in der Nacht spüren wir schließlich 23,25°C.

Weitere wichtige Wetteraspekte

Der Atmosphärendruck beträgt 1012 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% steht. Der Wind weht dabei aus einer Richtung von 27° mit einer Geschwindigkeit von 10,66 m/s und Böen von bis zu 11,49 m/s. Die Bewölkung beträgt 87%, obwohl kein Regen zu erwarten ist, da die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0% liegt.