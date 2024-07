Unsere exakte Vorhersage für Cala Millor Grund verspricht einen Tag voller milden Temperaturen. Erleben Sie sommerliche Hitze mit einer minimalen Temperatur von 22.84°C und einem erwarteten Temperaturhöhepunkt von 24.85°C. Für diejenigen, die Ihre Tagespläne nach dem Wetter richten, konzentrieren Sie sich auf die erwarteten Temperaturen während des gesamten Tages: Morgen erwarten wir 23.87°C, tagsüber 23.39°C, am Nachmittag 24.25°C und in der Nacht 22.84°C.

Ebenso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen, ist das Temperaturgefühl. Es ist kein Nachrichtenartikel wert, wenn es nicht mit Einzelheiten durchsetzt ist. Die Temperatur könnte morgen 24.51°C betragen, tagsüber 23.66°C, nachmittags 24.27°C und in der Nacht 23.01°C. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 72% sollten Sie auch das berücksichtigen, bevor Sie Ihren Tag planen.

Wind, Druck und mehr

Bringt der Wind eine kühle Brise oder einen heftigen Sturm? Unser sorgfältiger Bericht sagt einen Wind von 12.09m/s in 21º Richtung voraus, mit Böen, die 11.59m/s erreichen können. Für diejenigen, die sich für die barometrischen Bedingungen wichtig sind, liegt der atmosphärische Druck bei 1011 hPa.

Mit einem Auge am Himmel

Mit einer prognostizierten Bewölkung von 67%, wird die Sonne ihren Kampf gegen die Wolken haben. Doch keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit ist bei glatten 0%, also keine Notwendigkeit für den Regenschirm.

Es freut uns, Ihnen die genauesten Wetterprognosen für Cala Millor am 21. Juli 2024 bieten zu können. Wir hoffen, dass Sie Ihren Tag optimal planen können und den traumhaften Tag in Cala Millor in vollen Zügen genießen können.