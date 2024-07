Wettervorhersage für Port d'Andratx : am 21. Juli 2024 wird das Wetter in diesem charmanten Hafenstädtchen auf Mallorca mit Temperaturen zwischen 24.05°C und 26.74°C angenehm mild sein. Bereits am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 25.2°C, im Laufe des Tages wird es wärmer bis 25.36°C und am Abend kühlt es sich auf angenehme 25.87°C ab. Die nächtliche Temperatur beträgt 24.05°C, ideal für eine angenehme nachtliche Ruhe.

Sensible Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Denken Sie daran, dass die gefühlte Temperatur ein wichtiger Faktor ist. So fühlt es sich am Morgen auf ca. 25.89°C, am Tag auf 25.88°C, am Nachmittag auf 26.05°C und in der Nacht auf 24.21°C. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 74% sorgt für eine entspannende Frische in der Luft.

Atmosphärendruck und Wind

Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1011 hPa liegen. Für unsere Windsurfer und Segler: Der Wind wird aus der Richtung 356° mit einer Geschwindigkeit von 9.65m/s und Windböen von bis zu 10.51m/s blasen.

Niederschlag und Wolkenbedeckung

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist an diesem Tag 0%, also bleiben Sie sorgenfrei. Der Himmel wird nur zu 17% mit Wolken bedeckt sein, was atemberaubende Aussichten und vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Zusammenfassend ist das Wetter in Port d'Andratx am 21. Juli 2024 ideal für alle, die die natürliche Schönheit der Insel genießen und die attraktiven Outdoor-Aktivitäten, die Mallorca zu bieten hat, ausnutzen möchten.