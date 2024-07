Am 21. Juli in Santanyí verzeichnet man eine minimale Temperatur von 22,74ºC und eine maximale Temperatur von 27,28ºC. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass Temperaturallein nicht unbedingt ein genaues Bild vom erwarteten Wetter geben. Es ist auch wichtig, die sogenannte gefühlte Temperatur zu beachten, denn diese variiert am Tag zwischen 24,51ºC am Morgen und 22,82ºC in der Nacht.

Die wahren Begebenheiten des Wetters ergeben sich auch aus der Atmosphärendruckverhältnissen und den Windbedingungen. Der erwartete Atmosphärendruck liegt bei 1010 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Was den Wind betrifft, so weht er mit einer Geschwindigkeit von 11,28m/s aus der Richtung 22º, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 11,02m/s erreichen.

Wolkenbedeckung und Regenwahrscheinlichkeit

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es an diesem Tag nur eine 24%ige Wolkenbedeckung geben wird, was auf einen überwiegend klaren Himmel hindeutet. Anhand der aktuellen Daten ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Deshalb können Sie Ihren Sonnenschutz wieder einpacken und das wunderschöne Wetter in Santanyí genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 21. Juli in Santanyí sich als ein Tag voller Sonnenschein und klarer Himmelsbedingungen erweist, mit milden Brisen, die dazu beitragen, die Wärme erträglich zu machen und die wahrscheinliche Abwesenheit von Niederschlag ist das Sahnehäubchen für einen perfekten Sommertag.