Die Sonneninsel Mallorca bietet uns zu jeder Jahreszeit ein einzigartiges Ambiente. Am 21. Juli 2024 wird in Cala Rajada ein angenehmes Wetter erwartet. Das Thermometer zeigt Temperaturwerte zwischen 23.17°C und 24.72°C bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 74%. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge an diesem Tag bei 0%.

Morgenstimmung: Frische Brise und milde Temperaturen Zu Beginn des Tages zeigt das Thermometer angenehme 24.29°C mit einer gefühlten Temperatur von 25.05°C. Eine frische Brise von 12.32 m/s weht aus 23° Richtung. Zudem ist der Himmel mit einer Bewölkung von 76% eher bedeckt. Tagesverlauf: Kühle Brise und milde Temperaturen Im Tagesverlauf sinkt die Temperatur leicht auf 23.17 °C bei einer gefühlten Temperatur von 23.47°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 12.32 m/s konstant und die Bewölkungsdichte bleibt auch gleich. Abendstimmung: Leicht abkühlend, aber immer noch mild Am Abend ist mit einer Temperatur von 24.25°C und einer gefühlten Temperatur von 24.38°C zu rechnen. Die Windgeschwindigkeit kann Starkböen von 12.04 m/s erreichen, während die Schutzhülle des Himmels von 76% erhalten bleibt. Nachtstimmung: Angenehm, um auf der Terrasse zu sitzen Die Nacht bringt eine leichte Abkühlung mit sich, mit Temperaturen um die 23.71°C und einer gefühlten Temperatur von 23.96°C. Es bleibt ein moderater Wind von 12.32 m/s mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0%. Die Luftdruckwerte für den gesamten Tag liegen stabil bei 1011 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet, die für outdoor-Aktivitäten ideal ist.