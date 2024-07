Am 22. Juli 2024 werden die Einwohner und Besucher von Sóller angenehme Sommertemperaturen und frische Brisen erleben. Laut unserer präzisen Wettervorhersage werden die Temperaturen im Bereich von 20.44ºC bis 27.28ºC schwanken. Der Morgen beginnt mit 20.45ºC, wobei die Temperatur am Tag auf 26.61ºC und am Nachmittag auf 26.77ºC ansteigt. In der Nacht sinkt die Temperatur auf 21.48ºC.

Ein angenehmer Tag in Bezug auf Wärmeempfindung und Luftdruck

Die Wärmeempfindung bleibt im Durchschnitt ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen und liegt morgens bei 20.56ºC, tagsüber bei 26.61ºC, nachmittags bei 26.79ºC und abends bei 21.38ºC. Zusammen mit einer stabilen Atmosphärendruck, der bei 1019 hPa liegt, was einen trockenen und klaren Himmel verspricht.

Frische Brise und klarer Himmel - kein Regen in Sicht

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.79 m/s aus der Richtung 294º wehen, wobei die Windböen eine Geschwindigkeit von 4.44 m/s erreichen können. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 50% liegen. Darüber hinaus zeigt unsere vorhergesagte Wolkendecke eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 0%, was bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Regen Ihren Sommertag in Sóller stören wird.