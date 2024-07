Die Wettervorhersage für Alcúdia am 22. Juli 2024 verspricht einen Tag voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen. Gemäß den aktuellsten meteorologischen Daten werden wir in Alcúdia am besagten Tag eine minimale Temperatur von 21,88ºC und eine maximale Temperatur von 28,5ºC erleben.

Der Morgen startet mit erfrischenden 21,88ºC, ideal für ein gemütliches Frühstück auf der Terrasse. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf 27,83ºC, was den 22. Juli zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten oder einen Besuch am Strand macht. Gegen Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 25,97ºC, während die Temperatur bei Nacht auf angenehme 23,1ºC absinkt.

Frische Brise und klare Himmel: Ideale Bedingungen in Alcúdia

Die Sensationswerte liegen am Morgen bei 22,03ºC, tagsüber bei 28,35ºC, am Nachmittag ebenfalls bei 25,97ºC und in der Nacht bei 23,19ºC. Das bedeutet, dass sich das Wetter trotz der hohen Temperaturen als recht angenehm anfühlen wird.

Die atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit 51%, was zu einem komfortablen Klima beiträgt. Hinzu kommt ein leichter Wind, der mit durchschnittlich 5,49 m/s aus Richtung 318º weht und gelegentliche Böen von bis zu 6,29 m/s mit sich bringt.

Und für alle Sonnenanbeter gibt es weitere gute Nachrichten: Die Bewölkung wird bei 0% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 0%. Ein klarer, sonniger Tag erwartet Einheimische und Besucher in Alcúdia.

Alles in allem zeichnet sich der 22. Juli 2024 durch ideale Bedingungen für alle aus, die das Sommerwetter in Alcúdia genießen möchten. Unabhängig davon, ob Sie am Strand entspannen, die Landschaft erkunden oder sich einfach nur unter der mallorquinischen Sonne entspannen möchten.