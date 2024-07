Die berühmte mallorquinische Stadt Port d'Andratx wird am 22. Juli ein überwiegend angenehmes Wetter genießen. Mit einer Mindesttemperatur von 23,42ºC und einer Höchsttemperatur von 25,31ºC stehen den Bürgern und Touristen ideale Bedingungen für ihre täglichen Aktivitäten zur Verfügung.

Morgendliche Frische und tagsüber Wärme

Der Morgen beginnt in Port d'Andratx mit einer Temperatur von etwa 23,42ºC. Im Laufe des Tages wird diese auf 25,31ºC ansteigen, bevor sie am Abend auf etwa 24,74ºC zurückgeht. In der Nacht wird es wieder etwas kühler mit Temperaturen um 24,2ºC.

Sonnenschein und leichte Brise, der perfekte Tag

Die Sonne wird am 22. Juli weitgehend ungestört scheinen, mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von nur 0% und einer geringen Bewölkung von 11%. Dazu kommt eine angenehme Brise mit einer Geschwindigkeit von 4,44 m/s und Böen bis zu 4.98 m/s aus westlicher Richtung (293º).

Realitätsgetreue Wärmeempfindung und komfortable Feuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei etwa 23,57ºC, steigt tagsüber auf 25,54ºC an, geht dann am Abend auf etwa 24,76ºC zurück und bleibt in der Nacht bei 24,27ºC. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 63%, bei einem Luftdruck von 1019 hPa.

Kurz gesagt, der 22. Juli in Port d'Andratx wird von Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise geprägt sein, ideal für alle, die den Sommer auf dieser charmanten Insel genießen möchten.