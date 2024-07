Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Wetterbericht für Santa Ponsa am 22. Juli 2024. Von Morgenfrische über Mittagshitze bis hin zu abendlicher Kühle und nächtlicher Ruhe - wir haben alle Details für Sie zusammengestellt, um Ihren Tag optimal zu planen.

Der bevorstehende Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 22.21°C am Morgen. Rund um Mittag steigt das Thermometer auf etwa 26.32°C. Auch am Nachmittag bleibt das angenehme Wetter mit 25.86°C bestehen, bevor es abends auf gemütliche 23.4°C abkühlt. Im Hinblick auf die gefühlte Temperatur können Sie ähnliche Zahlen erwarten, nämlich 22.29°C morgens, 26.32°C mittags, 25.86°C am Nachmittag und schließlich 23.41°C bei Nacht.

Die Himmelsbedeckung wird relativ gering sein mit nur 6% Bewölkung, was den Himmel für die üppig strahlende Sonne mehrheitlich frei macht. Zusammen mit einer unglaublich niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0%, steht einem sonnigen Tag also nichts mehr im Weg. All dies wird von einem weichen Wind begleitet, der mit einer Geschwindigkeit von 5.18 m/s aus Richtung 284° weht und in Böen auf bis zu 5.58 m/s ansteigen kann.

Die Atmosphärische Druck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Damit sind die Bedingungen ideal, um die Schönheit Santa Ponsas in vollen Zügen zu genießen.

Planen Sie also Ihren Tag und freuen Sie sich auf einen weiteren wunderbaren Tag in Santa Ponsa. Ggenießen Sie das Wetter!