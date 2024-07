Am Dienstag, den 23. Juli 2024, wird das Sommerwetter in Palma, Mallorca, absolut strahlend sein. Mit einer erwarteten Minimaltemperatur von 21.11°C und einer Maximaltemperatur von bis zu 29.24°C steht uns ein typischer Sommer in Palma bevor.

Für alle, die ihren Tag nach dem Wetter ausrichten wollen, wird die Morgentemperatur auf 21.15°C geschätzt. Tagsüber wird es mit geschätzten 28.82°C ziemlich warm, während am Nachmittag die Temperaturen auf etwa 28.5°C sinken wird. In der Nacht wird das Thermometer auf 23.42°C fallen.

Druck und Feuchtigkeit

Insbesondere wird der atmosphärische Druck bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei rund 47% liegen. Egal ob Sie Einheimischer oder Besucher sind, es ist empfehlenswert, genügend Wasser zu trinken und ausreichend Sonnenschutz zu verwenden.

Wind und Bewölkung

Erfrischend dabei ist der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5.49 m/s aus einer Richtung von 234° weht. Seien Sie jedoch auf Böen von bis zu 4.61 m/s gefasst. Trotz der Hitze ist das Wetter klar und es gibt 0% Nubosität. Die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0%, was bedeutet, dass es ein perfekter Tag ist, um draußen zu sein!

Stellen Sie sich also auf einen warmen und sonnigen Tag in Palma ein. Das Wetter ist ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur, um die schöne Landschaft und wunderbare Atmosphäre von Palma zu genießen. Doch denken Sie unbedingt daran, sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen.