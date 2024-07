Die Prognose für den 23. Juli 2024 in Sóller weist auf einen Tag hin, der ideal ist, um die Schönheiten dieses Ortes auf Mallorca zu erkunden, ohne Angst vor Regen oder unerträglicher Hitze zu haben. Die Temperatur schwankt zwischen 20.23ºC als Mindest- und 30.12ºC als Höchsttemperatur.

Den Tag beginnen wir mit 20.44ºC am Morgen, bevor die Quecksilbersäule auf den Tageshöchststand von 30.12ºC steigt. Am Nachmittag erreichen wir 28.86ºC und schließen den Tag mit angenehmen 22.98ºC in der Nacht ab. Beachten Sie auch, dass die sogenannte "gefühlte Temperatur" bei 20.45ºC, 29.95ºC, 28.74ºC und 23.06ºC liegt, was eine angenehme Wärme für den ganzen Tag bedeutet.

Wind, Druck und das Wunder der null Prozent Niederschlagsprognose

Der Luftdruck liegt bei 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 41%. Was den Wind betrifft, so wird er mit 4.2m/s aus Richtung 258º wehen und in Böen Werte von bis zu 3.11m/s erreichen.

Einige der wichtigsten Informationen für diejenigen, die Ausflüge im Freien planen, oder einfach nur lieber trocken bleiben, ist die Niederschlagsprognose: Für den 23. Juli 2024 gibt es eine ermutigende 0% Wahrscheinlichkeit für Regen in Sóller. Die Nebelprognose ist ebenso erfreulich: Es wird eine 0%iger Anteil an Wolken erwartet, was bedeutet, dass Sie den Himmel in seiner ganzen Pracht genießen können.