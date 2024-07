Alcúdia, Mallorca - Bei einem Hoch von 29.21ºC und einem Tief von 22.29ºC erwartet die Einwohner und Besucher von Alcúdia, einer der malerischsten Orte auf der schönen Insel Mallorca, ein angenehmer Sommertag. Es wird erwartet, dass das gesamte Gebiet gröβtenteils sonnig bleibt, mit angenehmen Temperaturen während des Tages.

Ausführliche Wetterprognose für den ganzen Tag

Die morgendliche Temperatur wird bei 22.45ºC liegen, zeigt daher, dass der Tag mit angenehm milden Konditionen beginnt. Gegen Mittag steigt das Thermometer auf 29.21ºC an, während die gefühlte Temperatur bei 29.69ºC liegt. Am Nachmittag, wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, werden die Temperaturen auf 27.15ºC sinken, wobei die gefühlte Temperatur bei 28.2ºC liegen wird. In der Nacht wird es mit einer erwarteten Temperatur von 24.23ºC und einer gefühlten Temperatur von 24.56ºC abkühlen.

Zusätzliche Faktoren zum Wettergeschehen

Der Atmosphärendruck wird bei 1020 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 48%, was den Tag angenehm trocken und warm erscheinen läβt. Der Wind wird im Durchschnitt 5.33m/s aus einer Richtung von 9º wehen, mit Böen, die bis zu 5.09m/s erreichen können. Es wird erwartet, dass die Nubosität bei 0% liegt, was bedeutet, dass der Himmel großteils frei von Wolken sein wird. Die Regenwahrscheinlichkeit steht bei 0%, es bleibt also voraussichtlich trocken.

Viel Spaß und genießen Sie den romantischen und angenehm warmen Sommertag in Alcúdia.